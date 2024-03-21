В Одессе преподавательница лицея попала в скандал из-за оскорбления "Правого сектора": уже есть видео с извинениями

По словам активиста, в лицее есть и другие преподаватели с пророссийской позицией

В Одессе преподавательница химии из лицея №73 Вера Токарева в чате учебного заведения называла "Правый сектор" неонацистами. Однако после огласки этого случая, ей пришлось срочно записывать видео с извинениями.

Внимание на это обратил общественный деятель и волонтер Демян Ганул в своем telegram-канале, который отметил, что педагогу не понравилось то, что молодежь посещает патриотические учения.

При этом он отметил, что в этом учебном заведении не только она отмечалась пророссийскими высказываниями.

"Мне сообщили, что в этом же лицее есть заместитель директора — Чайковская Ирина Александровна, которая утверждает, что в войне виновата Америка, и отрицает факт российской агрессии", — добавил он.

20 марта Ганул сообщил, что в лицей и к дому Токаревой все же наведались сотрудники СБУ, которые проверили преподавательницу на предмет причастности к России. После этого она обнародовала видео с извинениями.

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