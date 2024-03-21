В Одесі викладачка ліцею потрапила у скандал через образу "Правого сектору": вже є відео з вибаченнями

За словами активіста, в ліцеї є й інші викладачі із проросійською позицією

В Одесі викладачка хімії з ліцею №73 Віра Токарєва у чаті навчального закладу називала "Правий сектор" неонацистами. Однак після розголосу цього випадку їй довелося терміново записувати відео з вибаченнями.

Увагу на це звернув громадський діяч та волонтер Демян Ганул у своєму telegram-каналі, який зазначив, що педагогові не сподобалося те, що молодь відвідує патріотичні навчання.

При цьому він зазначив, що у цьому навчальному закладі не лише вона наголошувалась на проросійських висловлюваннях.

"Мені повідомили, що в цьому ж ліцеї є заступник директора — Чайковська Ірина Олександрівна, яка стверджує що у війні винна "Амєріка", та заперечує факт російської агресії", — додав він.

20 березня Ганул повідомив, що до ліцею та до будинку Токарєвої все ж таки навідалися співробітники СБУ, які перевірили викладачку на предмет причетності до Росії. Після цього вона оприлюднила відео з вибаченнями.

Як повідомлялося раніше, у селі Виженка на Буковині стався черговий скандал в УПЦ МП. Там священник заборонив занести до церкви тіло загиблого на фронті військового.