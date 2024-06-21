Одесситы зажигают под Верку Сердючку, пока область атакуют баллистикой: в сети негодуют (видео)

В сети одесситам напомнили, что продолжается война и массовые скопления — это небезопасно

В Одессе сотни людей собрались в Ibiza Beach Club. Вечером 21 июня там состоялся концерт Верки Сердючки. Одесситов и гостей города не пугают даже воздушные тревоги и попытки врага ударить баллистикой.

Видео из клуба делятся в сети. На кадрах видны сотни, а может и тысячи, женщин и мужчин, которые пришли потанцевать и расслабиться.

Билет на концерт стоил 1 200 гривен. В программе заявлены новые песни, а также старые хиты на английском и украинском языках. Сообщается, что перед началом концерта провели аукцион, а собранные деньги пообещали направить на ВСУ.

Мнения украинцев, как обычно, разделились: одни напомнили, что в стране идет война, а другие настаивают на том, что людям иногда нужно отдыхать и отвлекаться от серых будней. Некоторые же сделали справедливое замечание о том, что большой скопление людей — это очень рискованно, и в случае атаки на город добежать до укрытия будет трудно.

Также некоторые одесситы возмутились тем, что везде действую отключения света из-за высокого потребления, а в Ибице во всю горят огни и работают стерео системы, которые потребляют не мало электричества. В сети предположили, что у клуба может быть автономное питание.

Отметим, что в момент концерта армия РФ ударила по прибрежной зоне в Одесской области баллистикой, поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Из-за прилета возник пожар, на месте работают спасатели, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. К счастью, без пострадавших.

Напомним, что в конце мая концерт в Ибице дал Монатик. Мероприятие не обошлось без драки — между мужчинами в военной форме и в гражданской одежде случились столкновения.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе произошел очередной языковой скандал. Организатор русскоязычного ивента выгнал девушку, которая попросила общаться на украинском. Мужчина уже озвучил свою версию произошедшего.