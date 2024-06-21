Одесити запалюють під Вєрку Сердючку, поки область атакують балістикою: у мережі обурюються (відео)

У мережі одеситам нагадали, що триває війна та масові скупчення — це небезпечно

В Одесі сотні людей зібралися до Ibiza Beach Club. Увечері 21 червня там відбувся концерт Вєрки Сердючки. Одеситів та гостей міста не лякають навіть повітряні тривоги та спроби ворога вдарити балістикою.

Відео з клубу діляться у мережі. На кадрах видно сотні, а може й тисячі, жінок та чоловіків, які прийшли потанцювати та розслабитися.

Квиток на концерт коштував 1 200 гривень. У програмі заявлено нові пісні, а також старі хіти англійською та українською мовами. Повідомляється, що перед початком концерту провели аукціон, а зібрані гроші пообіцяли направити на ЗСУ.

Думки українців, як завжди, розділилися: одні нагадали, що в країні йде війна, інші наполягають на тому, що людям іноді потрібно відпочивати і відволікатися від сірих буднів. Деякі зробили справедливе зауваження про те, що велике скупчення людей — це дуже ризиковано, і в разі атаки на місто добігти до укриття буде важко.

Також деякі одесити обурилися тим, що скрізь дію відключення світла через високе споживання, а в Ібіці повсюдно горять вогні та працюють стерео системи, які споживають чимало електрики. У мережі припустили, що клуб може має автономне харчування.

Зазначимо, що в момент концерту армія РФ вдарила по прибережній зоні на Одещині балістикою, пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури. Через прильот виникла пожежа, на місці працюють рятувальники, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На щастя без потерпілих.

Нагадаємо, що наприкінці травня концерт в Ібіці дав Монатік. Захід не обійшовся без бійки — між чоловіками у військовій формі та у цивільному одязі сталися сутички.

Також "Телеграф" розповідав, що в Одесі стався черговий мовний скандал. Організатор російськомовного івента вигнав дівчину, яка попросила спілкуватися українською. Чоловік уже озвучив свою версію події.