Череда поджогов в Одессе: ночью посреди улицы горел военный автомобиль (фото, видео)

Личности поджигателей еще не установлены

В Одессе продолжается череда поджогов автомобилей военнослужащих. На сей раз транспортное средство горело посреди улицы Бочарова.

Информация об этом появилась в одном из местных пабликов. Там опубликовали видео, на котором показали, как горела машина и что от нее осталось.

В публикации говорится, что инцидент случился в ночь на 9 июля недалеко от Молодежного сквера. На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

Машина получила серьезные повреждения. Больше всего пострадала передняя часть транспортного средства.

В официальных источниках на данный момент этот инцидент никак не прокомментировали. Также остается неизвестным, есть ли пострадавшие в результате происшествия.

Стоит добавить, что после прошлого поджога прошли всего сутки. В тот раз неизвестные подожгли внедорожник военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в Одессе посреди бела дня сожгли автомобиль. Позже было установлено, что транспортное средство принадлежало медику из роты медицинской эвакуации. Он рассказал, что россияне в социальных сетях создали каналах, в котором проводятся заказы на поджог и фотографирование военной техники в Одессе. При этом были указаны даже расценки.