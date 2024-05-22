Киевский поджигатель: в столице задержали мужчину, который поджег авто учительницы своего сына (фото)

Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве мужчина поджег автомобиль учительницы своего сына. Произошло это в Деснянском районе столицы.

Злоумышленник был задержан. Об этом сообщает полиция Киева.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение от киевлянки о том, что на территории паркинга загорелось ее авто. Полиция прибыла на место происшествия и зафиксировала повреждения.

"Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, задокументировали повреждение лакокрасочного покрытия капота и пластиковую отделку у лобового стекла, вызванных пожаром", — говорится в сообщении.

Автомобиль получил некоторые повреждения

Недалеко от горелого автомобиля оперативники обнаружили и изъяли пластиковую бутылку с неизвестной зажигательной смесью.

Смесь, которой подожгли авто

Затем правоохранители выяснили, что заявительница работает учителем в школе. В преддверии события она получила несколько сообщений обидного характера от отца одного из своих учеников.

"Проверив информацию, сотрудники отдела криминальной полиции в тот же день задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 37-летний уроженец Волынской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в полиции.

Следователи сообщили злоумышленнику подозрение по ч. 2 ст. 194 УК – умышленное повреждение имущества. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина поджег дверь квартиры, расположенной на девятом этаже. Он тщательно подготовился и принес с собой шины, а также бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.