Волна поджогов авто военных набирает обороты: машины горели сразу в двух городах (фото, видео)

Виновных еще не задержали

В Украине продолжается волна поджогов автомобилей военнослужащих. Один из инцидентов произошел в Одессе на улице Заболотного.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**ва Одесса". Отмечается, что в ночь на 5 июля сгорел автомобиль военнослужащего, который не работает в ТЦК.

Также сообщается, что это уже второй поджог военной машины на этой улице за неделю. 1 июля на улице Заболотного неизвестные подожгли автомобиль 47-летней военнослужащей, начальницы медицинской бригады одной из воинских частей.

Кроме того, поздно вечером 4 июля в Каменском Днепропетровской области произошел еще один поджог машины военного. Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов.

"Такие преступления – возмущают. Все мы вместе прилагаем усилия для того, чтобы помочь нашим защитникам – Вооруженным Силам Украины. Чуть ли не каждый день в воинские части передаются автомобили, военное снаряжение, гуманитарные грузы. Так было, так есть и так будет. Потому что каждый из них нас понимает, что происходит на фронте, и какова цена каждого нашего дня, который мы проживаем в тылу. Поэтому любые действия, направленные на разрушение единства фронта и тыла, обречены на провал", — подчеркнул он.

Белоусов отметил, что за каждое преступление обязательно придется отвечать перед законом. По его словам, это наказание может оказаться очень тяжелым. Правоохранительные органы делают все должное, чтобы найти виновных в этих преступлениях.

Напомним, 10 июня в Одессе посреди бела дня подожгли военный автомобиль с опознавательными знаками. Транспорт принадлежал боевому медику из роты медицинской эвакуации. Также 10 июня в Одессе был замечен еще один автомобиль с опознавательными знаками военных (черными номерами), который подожгли в 5 утра.

Депутат Одесского горсовета Андрей Вагапов сообщил, что россияне создали Телеграм-канал, в котором за деньги заказывают поджог и фотографирование военной техники. Полиция уже задержала нескольких исполнителей предварительных поджогов. Местные паблики утверждают, что к преступлениям также привлекаются школьники.