Россия запустила волну поджогов в Украине? В Одессе пылало очередное авто военных, что известно (видео)

Это уже не первый подобный случай

В Одессе в ночь на 18 июня подожгли автомобиль. Вероятнее всего, он принадлежал военным. И это уже не первый подобный случай.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя соответствующее видео. По их данным, машина использовалась нашими военными. К слову, на видеоролике с места событий действительно можно увидеть, что автомобиль выкрашен в цвет хаки, а также имеет распознавательные знаки, которыми на фронте обозначают себя Силы обороны.

В самом видео указывается, что неизвестный закинул что-то под машину, после чего прозвучал громкий звук и начался пожар. Нападавший успел скрыться с места преступления. Степень повреждения автомобиля пока неизвестна. На кадрах видно, что огонь пылал в моторном отделении.

Стоит отметить, что ранее такие поджоги уже случались в Одессе. Неделю назад там пылал бус боевого медика. Также аналогичный случай произошел и в Днепре.

По словам депутата Одесского горсовета Андрея Вагапова, россияне создали телеграмм-канал, в котором за деньги заказывают поджог и фотографирование военной техники. Полиция уже задержала нескольких исполнителей предыдущих поджогов. Местные паблики утверждают, что к преступлениям также привлекаются и школьники.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали сложную схему и оставили без авто военных "на нуле".