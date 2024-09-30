"Прикольный суржик": американец в Одессе поразил знанием украинского языка (видео)

Мнения украинцев по изучению украинского языка разделились

Американец в Одессе поразил знания украинского языка. Ветеран интернационального легиона, а ныне волонтер рассказал о том, тяжело ли ему дается изучение украинского языка.

Подробности сообщило издание Думская. В соцсети появилось видео общение иностранца с журналисткой.

"Я в Украине два года. В Харькове, Донецке, Купянске много русского языка. Но я тоже жил во Львове, Житомире. Теперь в Одессе. И я учу украинский язык. Это тяжело.!", – поделился он.

Разговаривает он на суржике. Говорит, что так немного легче. Американец для примера сказал несколько фраз: "Один светлое пиво, пожалуйста"; "Ты очень красивая. Как тебя зовут?"; "Извини, где зона парковки?".

На вопрос журналистки о том, что больше всего ему нравится в нашей стране, он ответил, что имеет здесь друзей. Конечно, акцентировал внимание на украинских девушках. "Я из США, штат Техас. Я люблю Украину. Это мой дом", — добавил парень.

Пользователи стали активно оставлять свои комментарии под видео с американцем. Некоторые стали хвалить иностранца.

Но были и те, кто негативно отреагировал. Некоторые пользователи заметили, что издание вновь поднимает языковой вопрос.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске в октябре появятся языковые инспекторы.