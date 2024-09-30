"Прикольний суржик": американець в Одесі вразив знанням української мови (відео)

Думки українців щодо вивчення української мови розділилися

Американець в Одесі вразив знанням української мови. Ветеран інтернаціонального легіону, а нині волонтер розповів про те, чи важко йому дається вивчення української мови.

Подробиці повідомило видання Думська. В соцмережі з'явилося відео спілкування іноземця із журналісткою.

"Я в Україні два роки. В Харкові, Донецьку, Куп'янську багато російської мови. Але я також жив у Львове, Житомирі. Тепер в Одесі. І я вчу українську мову. Це важко.!", — поділився він.

Розмовляє загалом він на суржику. Бо каже, що так трошки легше. Американець для прикладу сказав декілька фраз: "Один світле пиво, будь ласка"; "Ти дуже красива. Як тебе звати?"; "Вибач, де зона паркування?".

На питання журналістки про те, що найбільше йому подобається в нашій країні він відповів, що має тут друзів. Звісно, акцентував увагу на українських дівчатах. "Я з США, штат Техас. Я люблю Україну. Це мій дім", — додав хлопець.

Користувачі мережі стали активно залишати свої коментарі під відео з американцем. Дехто став хвалити іноземця.

Але були й ті, хто негативно відреагував. Деякі користувачі зауважили, що видання знов порушує мовне питання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську в жовтні з'являться мовні інспектори.