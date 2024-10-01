Отключения света в Одессе 1 октября: почему нет электричества, полный список адресов

Идут ремонтные работы

Во вторник, 1 октября, почасовые графики ограничений электроснабжения в Украине не будут действовать, ограничений не планируется. Однако в части Одессы свет будет отсутствовать из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Одесса. Официально". Без электричества будут как абоненты Северного, так и Южного РЭС.

Света в Одессе 1 октября не будет по следующим адресам:

Северный РЭС

Работы до 18:00:

Метизная (1-я линия 8 марта),

Ковровая (2-я линия 8 марта),

Гобеленова (3-я линия 8 марта),

Фаховая (4-я линия 8 марта),

Бондарная (5-я линия 8 марта),

2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,

Аграрная,

Вячеслава Кириллова,

Викандера и Ларсена (Восьмого марта),

Главная, Горбистая,

Долинская,

Жевахова,

Жевахова гора,

Звонкая,

Закарпатская,

Кавказская,

Карьерная,

Карышковского,

Локомотивная,

Посевная,

Прокатная,

Рыночная, 7,

Петра Болбочана (Мичурина), 4а,

Волова площадь (пл. Мичурина),

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,

Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),

Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта),

Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта),

Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта),

Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта),

Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),

Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),

Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),

Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),

ул. Февральская,

пер. 1-й, 2-й Февральский,

ул. Флотская,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотский,

Балтская дорога,

пер.2-й й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский,

переулок Асеева,

переулок Баркасный,

переулок Савранский ( Большевицкий),

Бориса Кифоренко,

переулок. Игоря Киселева,

переулок Кавказский,

переулок Навигационный,

переулок Неплия,

переулок Олега Андрийца,

переулок Олега Стороженко,

переулок Александра Пресича,

Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Южный РЭС

Работы до 17:00:

Ак.Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,

Чикаленко (Ак. Уильямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.

Как сообщал "Телеграф", и.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт считает, что, несмотря на мрачные прогнозы по ограничениям электроэнергии зимой, Украина может избежать такого сценария. Но это если температура воздуха будет от нуля градусов или выше. Незначительные ограничения могут быть при 10-15 градусов мороза, но не более трех суток.