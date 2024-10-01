Зиму можно будет пережить без отключений: в "Укрэнерго" назвали необходимое условие

Предельный дефицит электроэнергии может быть равен двум четырехчасовым очередям отключений

Несмотря на мрачные прогнозы про ограничения электроэнергии зимой, Украина может избежать такого сценария. Но для этого нужно условие – температура от нуля градусов по Цельсию или выше. Незначительные ограничения могут быть при 10-15 градусов мороза, но не более трех суток.

Об этом сказал и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, сообщает "Интерфакс-Украина". Чиновник отметил, что в случае морозов до 15 градусов ниже нуля ограничения будут эквивалентны четырем часам отключений.

"При температуре, которая будет характеризоваться либо нулевыми, либо положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны — они не должны превышать 1-1,5 тысячи МВт мощности", — заявил он.

На минувшей неделе "Укрэнерго" подготовила обновленный энергетический баланс на осенне-зимний период 2024-2025 годов. В документе отмечается, что ограничения будут действовать в период с декабря 2024 по февраль 2025 включительно. Если до 15 градусов мороза будет больше трех суток, дефицит будет составлять 2-2,5 тыс. МВт, что эквивалентно двум четырехчасовым очередям отключений. Однако это предельный дефицит, который может быть.

"Среди таких факторов глава "Укрэнерго" назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран объемом 200 МВт, запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление к зиме дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации", – отмечает издание.

Однако не все думают так, как и.о. главы "Укрэнерго". Так, нардеп Елизавета Ясько считает, что, несмотря на то, что западные партнеры сейчас оказывают Украине помощь для возобновления энергетики накануне зимы – что показывает визит Урсулы фон дер Ляйен – восстановить все, что разрушили российские оккупанты, просто невозможно. Поэтому украинцам стоит готовиться к худшему – многочасовым зимним отключениям.

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