Відключення світла в Одесі 1 жовтня: чому нема електрики, повний список адрес

У вівторок, 1 жовтня, погодинні графіки обмежень електропостачання в Україні не діятимуть, обмежень не планується. Проте в частині Одеси світло буде відсутнє через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Одеса. Офіційно". Без електрики будуть як абоненти Північного, так і Південного РЕМ.

Світла в Одесі 1 жовтня не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

Метизна ( 1-а лінія 8 березня),

Килимова (2-а лінія 8 березня),

Гобеленова (3-я лінія 8 березня),

Фахова (4-а лінія 8 березня),

Бондарна (5-а лінія 8 березня),

2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,

Аграрна,

В’ячеслава Кирилова,

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),

Головна,

Горбиста,

Долинська,

Жевахова,

Жевахова гора,

Дзвінка,

Закарпатська,

Кавказька,

Кар’єрна,

Каришковського,

Локомотивна,

Посівна,

Прокатна,

Ринкова, 7,

Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,

Волова площа (пл. Мічурина),

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,

Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),

Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),

Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),

Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня),

Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),

Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),

Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),

Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),

Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),

вул. Лютнева,

пров. 1-й, 2-й Лютневий,

вул. Флотська,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотський,

Балтська дорога,

пров.

2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський,

пров. Асєєва,

пров. Баркасний,

пров. Савранський (Більшовицький),

Бориса Кифоренка,

пров. Ігоря Кисельова,

пров. Кавказький,

пров. Навігаційний,

пров. Неплія,

пров. Олега Андрійця,

пров. Олега Стороженка,

пров. Олександра Пресича,

Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,

Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.

Як повідомляв "Телеграф", в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт вважає, що попри похмурі прогнози щодо обмежень електроенергії взимку, Україна може уникнути такого сценарію. Але це якщо температура повітря буде від нуля градусів, або вища. Незначні обмеження можуть бути за умови 10-15 градусів морозу, але не більше трьох діб.