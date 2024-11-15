Нет потолка, разбиты автомобили и поврежден храм: как Одесса приходит в себя от обстрела (видео, фото)

Коммунальщики работают на местах

В четверг, 14 ноября, российские войска обстреляли Одессу беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В результате есть жертвы и пострадавшие, а также в Одессе в общей сложности 7 локаций с последствиями атаки.

"Телеграф" собрал происходящий в городе фотоматериал. Издание "Думская" сообщило, что в полицию поступило 70 обращений по поводу поврежденного имущества в результате вечерней атаки "шахедов".

В результате обстрелов выбило окна в двух школах и трех детских садах Одессы.

В полицию поступило 70 обращений по поводу поврежденного имущества в результате вечерней атаки "шахедов".

Кроме этого, в результате обстрела пострадала церковь. На опубликованных кадрах видно, что обломок повредил стену здания.

Также журналисты издания показали, как выглядит здание. Вероятнее место удара произошло именно там, ведь он пострадал больше всего.

"В здании нет крыши, пострадал весь дом. Жители и коммунальщики разбирают обрушившиеся части", — говорится в сообщении.

В этом же здании пострадала и фотостудия. Владелица рассказывает, что только подготовила локацию к Новому году, хотела переночевать, но поехала домой за вещами, когда произошел взрыв.

В доме также обвалился потолок. На кадрах, которые сделали журналисты, заметно, что с 4 до 2 этажа нет ничего.

Русская атака наделала много бед и во дворе дома. Обломки повредили около 5 автомобилей.

Что предшествовало

Вечером 14 ноября русские войска в очередной раз атаковали Одессу и район. Как отмечают местные власти, в центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, произошел пожар.

Также повреждены многоэтажки, около 30 автомобилей, возникло возгорание на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден трубопровод.

В результате атаки погибла 35-летняя женщина. По данным ГСЧС, пострадали 10 человек. Среди травмированных девятилетний мальчик. Пострадавший 22-летний парень находится в тяжелом состоянии.

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