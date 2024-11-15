Немає стелі, розбиті автівки та пошкоджений храм: як Одеса оговтується від обстрілу (відео, фото)

Комунальники працюють на місцях

У четвер, 14 листопада, російські війська обстріляли Одесу безпілотними літальними апаратами "Шахед". Унаслідок цього є жертви та постраждалі, а також в Одесі загалом 7 локацій з наслідками атаки.

"Телеграф" зібрав фотоматеріал, що відбувається у місті. Видання "Думская" повідомило, що до поліції надійшло 70 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок вечірньої атаки "шахедів".

В результаті обстрілів вибило вікна у двох школах та трьох дитячих садках Одеси.

До поліції надійшло 70 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок вечірньої атаки "шахедів".

Окрім цього в результаті обстрілу постраждала церква. На опублікованих кадрах помітно, що уламок пошкодив стіну будівлі.

Також журналісти видання показали, як виглядає будинок. Ймовірніше місце удару відбулось саме там, адже він постраждав найбільше.

"У будівлі немає даху, постраждав увесь будинок. Мешканці та комунальники розбирають частини, що обвалилися", — йдеться у повідомленні.

В цьому ж будинку постраждала і фотостудія. Власниця розповідає, що тільки підготувала локацію до Нового року, хотіла переночувати, але поїхала додому по речі, коли стався вибух.

В будинку також обвалилась стеля. На кадрах, які зробили журналісти помітно, що з 4 до 2 поверху немає нічого.

Російська атака наробила багато лиха і в дворі будинку. Уламки пошкодили близько 5 автівок.

Що передувало

Ввечері 14 листопада російські війська вчергове атакували Одесу та район. Як зазначає місцева влада, у середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа.

Також пошкоджені багатоповерхівки, близько 30 автомобілів, виникло загоряння на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Крім того, пошкоджений трубопровід.

Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Серед травмованих дев'ятирічний хлопчик. Постраждалий 22-річний хлопець перебуває у важкому стані.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живуть та чого очікують в окупації жителі Мелітополя.