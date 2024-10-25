Не Одесса: в каком городе чаще всего нарушают языковой закон

Наказаний за нарушения стало больше

В 2024 году в Украине зафиксировано 1808 обращений граждан по поводу нарушения языкового закона. Это в 1,7 раза больше, нежели было в прошлом году в аналогичный период.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Опендатамедіа". Отмечается, что 16% обращений связаны с обслуживанием на русском языке. Еще 14% нарушений связано с рекламой. А 29% — жалобы украинцев на отсутствие украинской версии сайта.

Источник также пишет, что наказаний за нарушения стало больше. Уже наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение.

В целом, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год.

В антирейтинг регионов в этом году попали:

Киев – 706 обращений.

Одесская область — 326

Харьковская область — 149

Днепропетровская область — 148.

Напомним, ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень рассказывал "Телеграфу", где больше всего нарушений языкового закона, какие штрафы, что делать с русскоязычными каналами и гражданами. По его словам, работы еще много как в разных регионах страны, так и в информационном пространстве.