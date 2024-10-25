Не Одесса: в каком городе чаще всего нарушают языковой закон
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Наказаний за нарушения стало больше
В 2024 году в Украине зафиксировано 1808 обращений граждан по поводу нарушения языкового закона. Это в 1,7 раза больше, нежели было в прошлом году в аналогичный период.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Опендатамедіа". Отмечается, что 16% обращений связаны с обслуживанием на русском языке. Еще 14% нарушений связано с рекламой. А 29% — жалобы украинцев на отсутствие украинской версии сайта.
Источник также пишет, что наказаний за нарушения стало больше. Уже наложено 64 штрафа и вынесено 91 предупреждение.
В целом, 216 протоколов было составлено на нарушителей языкового закона в этом году. Это уже в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год.
В антирейтинг регионов в этом году попали:
- Киев – 706 обращений.
- Одесская область — 326
- Харьковская область — 149
- Днепропетровская область — 148.
Напомним, ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень рассказывал "Телеграфу", где больше всего нарушений языкового закона, какие штрафы, что делать с русскоязычными каналами и гражданами. По его словам, работы еще много как в разных регионах страны, так и в информационном пространстве.