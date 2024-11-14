"Воспитание террором"? Военный эксперт объяснил, почему Россия снова прибегает к массированным атакам

Романенко назвал, что должна сделать Украина в ответ

В среду, 13 ноября, после 73 дней перерыва Россия вновь атаковала Киев баллистическими ракетами и использовала для воздушного удара стратегическую авиацию. Ракетный удар не был массирован, но под прицелом Путина оказался исключительно Киев и столичный регион. Большинство аналитиков и военных экспертов предупреждают, что это могла быть "репетиция" перед действительно массированным ракетным ударом, мол, враг накопил достаточное количество ракет за более чем два месяца "затишье".

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что последний ракетный удар, нанесенный Россией по Киеву, имеет военно-политическое и геополитическое значение. Такое мнение он высказал в комментарии ТСН.

"Путин упорно наносит удары по нашим объектам и психологически давит на украинцев. Он вызывающе демонстрирует силу и показывает военный потенциал России. Но последние ракетные удары и постоянный террор "Шахедами", по-моему, это прежде всего"подготовка Украины, а также наших союзников к предстоящим переговорам. Такое "воспитание" террором", — рассказывает он.

По его убеждению, Украина должна наносить ответные удары. К примеру, по нефтяным и военным заводам врага, а также по аэродромам, где базируется стратегическая авиация противника – "Оленья", "Энгельс", ведь именно оттуда взлетают самолеты. Однако, как сказал Романенко, для этого в нашей стране необходимы соответствующие мощности.

"У нас заработала программа по тяжелым дронам, "Нептунам", удачно прошли испытания украинской баллистической ракеты, но все это требует значительного масштабирования. Россия выработала и накопила за этот период сотни ракет, а у нас их произведено только десятки", – подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что единственная цель воздушных ударов, которые наносит Путин по Украине и Киеву, это подтолкнуть нас к переговорам и миру на его условиях.

"Именно поэтому ракетные удары со стороны РФ не прекратятся. Я не исключаю, что они могут быть массированными, потому что такие потенциальные возможности у России, к сожалению, есть как по ракетам, так и по дронам", — заключает Игорь Романенко.

Ранее Телеграф писал, что в СНБО объяснили атаку россиян и заявили, что массированного удара еще не было.