Пока держится "плюс", но потом снова будут заморозки: погода в Киеве в начале декабря

Солнце решило скрыться

Начало этой недели принесет в столицу облачность, но без осадков. Синоптики предупреждают, что в эти дни температура будет постепенно падать.

Ветер в течение 2-4 декабря прогнозируется почти неощутимым. Его сила не перевалит за слабые 5 м/с, как говорится в прогнозе Meteofor.

Первый день этой недели, 2 декабря, предполагается сплошь облачным, но сухим. Утром ожидается туман. Дневная температура прогреется до +2 градусов, а ночная остыла до +1 градуса. Сила ветра в понедельник не превысит легких 3 м/с.

Во вторник, 3 декабря, солнце также не будет появляться из-за облаков. Дневная и ночная температуры зафиксируются около 0. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром и днем — слабые 5 м/с.

Ясной погодой среда, 4 декабря, не порадует горожан, ведь облака продержатся с ночи и до позднего вечера. Осадков не предполагается. Температура в дневное время повысится до -1 градуса, но ночью будет холоднее — -3 градуса. Сила ветра в этот день будет в пределах 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в течение 2 декабря. Специалисты предупреждают об ухудшении синоптической ситуации.