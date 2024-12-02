Его уничтожали дважды: как раньше выглядел один из символов Одессы, который первым встречает моряков

История Воронцовского маяка напоминает, что даже в самые трудные времена город способен возрождаться

Время и война способны не только изменить облик зданий, но и стереть их с лица земли. Яркий пример тому Гранд-Отель в Харькове, который уничтожили в годы Второй мировой войны. Однако есть строения, которые раз за разом восстанавливают, не позволяя им навсегда исчезнуть.

Одним из таких символов стойкости и возрождения является Воронцовский маяк в Одессе. Этот маяк не просто навигатор для моряков, он – живая история города.

Как раньше выглядел Воронцовский маяк в Одессе

Закладка первого маяка в Одессе датируется 1815 годом, когда городом временно управлял генерал-майор Фома Кобле. Однако недостроенный объект на мысе Большого Фонтана надолго остался без внимания. Лишь спустя несколько лет, в 1823 году, Новороссийского края Михаил Воронцов возобновил строительство. По проекту Ж.В. Гаюи маяк был завершен в 1827 году. В 1888 г. первый Воронцовский маяк был демонтирован, а в 1898 году перенесен на мыс Сарыч Крымского полуострова, отмечает lost-odessa. Там он работает до сих пор.

Воронцовский маяк

В 1845 году появился первый стационарный Воронцовский маяк на оконечности Карантинного мола. Его строительство инициировал тогдашний командующий Черноморским флотом Михаил Лазарев. Этот восьмигранный деревянный маяк прослужил девять лет, пока не был уничтожен ракетой в ходе бомбардировки Одессы в Крымскую войну.

Только спустя 9 лет был возведен новый маяк, который представлял собой сужающуюся кверху чугунную коническую башню. Его модернизировали в 1888 году, добавив французское оборудование и каменное основание для комфортной работы сторожей. Но и он был разрушен. В 1941 году, во время обороны Одессы, маяк был взорван советскими войсками, чтобы не стать ориентиром для вражеской артиллерии.

Чугунный Воронцовский маяк в Одессе

На восстановление маяка, а точнее на новый маяк пришлось ждать несколько лет. В 1954 году на оконечности Рейдового мола появился маяк в виде белоснежной металлической башни высотой 27,2 метра и с дальностью огня в 15 морских миль.

Воронцовский маяк в Одессе

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