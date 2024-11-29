В одесской Аркадии сгорел пляжный комплекс (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пожарным почти ничего не удалось спасти
В пятницу, 29 ноября, на одесском пляже "Аркадия" сгорел пляжный комплекс True man, который загорелся еще ночью. Хотя сотрудники МЧС начали тушить пожар еще в темное время суток, они не прекратили работу до сих пор.
Соответствующие кадры опубликованы в Youtube-канале "Мужчина у моря". На кадрах видны столбы дыма, которые поднимаются от пожарища.
Пляжный комплекс выгорел почти полностью. Пожар начался еще ночью, но пожарные до сих пор работают. Все в дыму.
Причина пожара пока неизвестна. Это может быть как поджог, так и короткое замыкание. Местные жители склоняются к первому варианту.
В ГСЧС прокомментировали происшествие в клубе. Там отметили, что пожар был масштабным.
"Из-за значительного ветра была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить", — говорится в сообщении.
На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания.
Напомним, ранее в селе Баркасово, что в Закарпатской области, во время пожара погиб мужчина. Его соседка из-за испуга умерла от инфаркта.