Полиция разогнала стадо недовольных коз на трассе под Одессой (видео)

Чего только не увидишь на украинских дорогах

В четверг, 28 ноября, на трассе сообщением "Киев-Одесса" водители заметили табун коз. Животные бродили по проезжей части и могли в любой момент спровоцировать ДТП.

На место вызвали патрульных, которые оперативно приступили к необычной "спасательной" операции. Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.

Так, на киевской трассе неподалеку от Одессы два экипажа патрульных полицейских перекрыли движение по крайней правой полосе. Копы включили проблесковые маячки и вышли из машин на улицу.

Водители подумали, что на трассе произошла авария и начали потихоньку объезжать полицейских.

Каково же было удивление автовладельцев, когда они увидели "виновников спецоперации" — патрульные сгоняли с проезжей части табун коз. Животные выбежали на дорогу и буквально "потерялись в пространстве" — они бродили по трассе и могли стать причиной крупной аварии.

Именно поэтому патрульным пришлось провести настоящую "спасательную" операцию и отогнать животных с дороги в безопасное место.

Кому принадлежит табун коз — остается только догадываться, однако эта нетипичная картина развесилила водителей и заставила их улыбаться.

Напомним, в Одессе из зоопарка сбежал бабуин. Обезъяны этой породы знамениты своим агрессивным и непредсказуемым поведением — в случае угрозы они могут нападать даже на людей.

Животное приманивала фруктами и пытались уговорить его слезть на землю. В какой-то момент обезъяна послушала людей и спрыгнула во двор, где бабуина словила женщина и набросила на него покрывало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве спасли домашних животных из разрушенного дома. Кадры воссоединения их со своими хозяевами уже тронули сеть.