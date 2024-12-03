"Мой шок в шоке": цены на елочном базаре в Одессе удивили сеть (видео)

Цены, мягко говоря, кусаются

Приближаются рождественские праздники и украинцы начинают активно к ним готовиться. Люди интересуются стоимостью живых елей, ведь именно эти хвойные деревья для многих являются неотъемлемым атрибутом новогодней атмосферы.

Но в этом году цены на них, как выяснилось, не просто дорогие – они космические. В сети появилось соответствующее видео, на котором озвучивается стоимость елок на елочном базаре в Одессе. И стартуют ценники здесь от 1800 гривен за самое "скромное" деревце.

Итоговая стоимость елки формируется в зависимости от ее размера. Средние елки обойдутся примерно в 2500 — 2900 гривен. Самые шикарные экземпляры "затянут" на 4500 — 5000 гривен.

Интересная цена и на "декоративный шар" из еловых веток за который продавцы просят 1500 гривен. Интересно, что за такие деньги шар даже не удосужились елементарно украсить бантом или игрушками.

В целом, цены на елки в этом году действительно кусаются и позволить себе приобрести новогоднее деревце сможет далеко не каждая украинская семья.

Реакция сети на стоимость елок

В комментариях под видео пользователи ожидаемо негативно отреагировали на высокие цены на елки в этом году. Некоторые отметили, что эти деньги можно было бы потратить на помощь нашим военным на фронте.

Другие же писали о том, что ранее купили искусственную елку и теперь цены на новогодние деревья их не волнуют.

Также украинцы отмечают, что в начале декабря покупать живую ель не стоит, ведь цены на них потом обязательно снизятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит искусственная елка в Украине. Цены на нее также кусаются, впрочем, это все-таки дешевле, чем купить живое дерево. Да и выбор есть на каждый кошелек и вкус.