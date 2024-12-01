Во Львове продают самые дорогие елки в Украине по возмутительным ценам (видео)

Цены, мягко говоря, кусаются.

Украинцы активно готовятся к зимним праздникам. Одним из обязательных атрибутов празднования есть живая елка, которая создает особую атмосферу и радует родных. Но цены на нее, как выяснилось, не просто кусаются – они космические.

В этом году цены на новогодние деревья поражают жителей Львова. Стоимость живой елки начинается от 2500 гривен. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в местных соцсетях.

В комментариях местные жители уже начали активно обсуждать цены на новогодние деревья в социальных сетях. Большинство комментаторов говорят, что не готовы тратить такую сумму на елки. У многих остались искусственные елки, которые они используют уже годами, поэтому нужды покупать живую нет. Впрочем, некоторые говорят, что покупать рано, ведь цена потом снизится.

Также некоторые комментаторы говорят (справедливости ради), что в Харькове цены на живые елки вообще стартуют от 3500 гривен. Также в комментариях утверждают, что в лесничествах новогоднее дерево можно купить гораздо дешевле – от 300 гривен и выше.

Также раньше мы писали, сколько стоит искусственная елка в Украине. Цены на нее также кусаются, впрочем, это все-таки дешевле, чем купить живое дерево.