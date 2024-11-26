Не каждому по карману? Сколько стоит искусственная елка в Украине

В интернете можно найти подешевле, если не придираться к качеству

Приближаются рождественские праздники, поэтому украинцы уже начали присматривать елку для украшения жилища. В некоторых регионах Украины живую лесную красавицу в этом году можно купить за небольшие деньги.

В то же время цены на искусственные елки "кусаются". "Телеграф" разбирался, сколько прийдется выложить за рукотворное рождественское дерево.

Минимальная стоимость искусственной елки в "Эпицентре" составляет 2800 грн. Цены на что-то более приличное – не менее 5500 грн. Встречается много ценников в районе 10000 грн, рекордсменка по стоимости обойдется в 17000 грн.

На маркетплейсе Rozetka самая дешевая елка, которую нам удалось найти, со скидкой стоит 879 грн, ранее ее цена составляла 1496 грн. Дерево имеет хвою из поливинилхлорида и, на вид, хлипкое пластмассовое основание.

Также на сайте нам повстречалось стальное дерево с хвоей из ПВХ высотой 2,3 метра по цене 23 220 грн. Это тоже уже со скидкой на 2580 грн. Предлагается покупка в кредит или рассрочку.

Елка может использоваться как в доме, так и на улице, произведена в Таиланде. В отзывах пишут, что единственный ее недостаток – это цена. Визуально выглядит как натуральная и не пахнет пластиком.

В целом цены на рукотворные елки в Rozetka на любой карман – от тысячи до пары десятков тысяч, но и качество, соответственно, будет различаться.

Напомним, на украинском рынке продолжают дорожать популярные продукты. Эксперт прогнозирует, что цены на товары могут стабилизироваться к середине декабря 2024 года, однако ближе к Новому году они снова поползут вверх.