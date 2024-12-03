"Мій шок у шоці": ціни на ялинковому базарі в Одесі здивували мережу (відео)

Ціни, м’яко кажучи, кусаються

Наближаються різдвяні свята та українці починають активно до них готуватися. Люди цікавляться вартістю живих ялинок, адже саме ці хвойні дерева для багатьох є невід’ємним атрибутом новорічної атмосфери.

Але цього року ціни на них, як з’ясувалося, не просто дорогі – вони космічні. У мережі з’явилося відповідне відео, на якому озвучується вартість ялинок на ялинковому базарі в Одесі. І стартують цінники тут від 1800 гривень за саме "скромне" деревце.

Підсумкова вартість ялинки формується в залежності від її розміру. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 2500 — 2900 гривень. Найшикарніші екземпляри "затягнуть" на 4500 — 5000 гривень.

Цікава ціна і на "декоративний шар" з ялинових гілок, за який продавці просять 1500 гривень. Цікаво, що за такі гроші кулю навіть не спромоглися елементарно прикрасити бантом чи іграшками.

Загалом ціни на ялинки цього року справді кусаються і дозволити собі придбати новорічне деревце зможе далеко не кожна українська родина.

Реакція мережі на вартість ялинок

У коментарях під відео користувачі очікувано негативно відреагували на високі ціни на ялинки цього року. Дехто наголосив на тому, що ці гроші можна було б витратити на допомогу нашим військовим на фронті.

Інші писали про те, що раніше купили штучну ялинку і тепер ціни на новорічні дерева їх не хвилюють.

Також українці зазначають, що на початку грудня купувати живу ялинку не варто, адже ціни на них потім обов’язково знизяться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує штучна ялинка в Україні. Ціни на неї також кусаються, втім, це все-таки дешевше, ніж купити живе дерево. Та й вибір є на кожен гаманець та смак.