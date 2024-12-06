В Одессе мужчина пытался взорвать гранату в жилом квартале: его задержал спецназ

На месте происшествия работают взрывотехники

В Одессе спецназ КОРД задержал 35-летнего мужчину, который держал в руках гранату, приведенную в действие, находясь на одной их улиц города. Сейчас фигурантом работают следователи.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Одесской области. Там отметили, что инцидент случился 6 декабря между многоэтажками на улице Варненской.

"На место происшествия оперативно было направлено спецподразделение КОРД полиции Одесчины. В результате слаженных действий спецназовцев правонарушитель был разоружен и задержан", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. У задержанного опасный предмет был изъят. В ходе следствия будет установлено его происхождение.

Было установлено, что в начале декабря текущего года задержанный был условно осужден за тяжкие телесные повреждения и неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение административных правонарушений.

Ведомости следователями внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в местных пабликах публиковали видео с места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Шептицком 27-летний местный житель взорвал гранату в собственной квартире.