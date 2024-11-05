Взорвал гранату в собственной квартире: на Львовщине пьяный мужчина чуть не убил семью

В квартире находились женщина и малолетний ребенок

В Шептицком 27-летний местный житель взорвал гранату в собственной квартире, в результате чего получил травму руки. В момент инцидента мужчина был пьян, а в соседней комнате спали его жена и несовершеннолетний ребенок.

Родственники злоумышленника чудом не пострадали. Об этом полиция Львовской области сообщила на своей официальной странице Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел около пяти часов утра в одном из домов на улице Шевченко. Правоохранители прибыли на место происшествия сразу после получения уведомления о взрыве.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили следы детонации обучающей гранаты. Мужчина отказался от госпитализации в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — Ред.). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пьяный водитель-дальнобойщик угрожал патрульной гранатой. Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп.