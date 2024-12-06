В Одесі чоловік намагався підірвати гранату у житловому кварталі: його затримав спецназ

На місці події працюють вибухотехніки

В Одесі спецназ КОРД затримав 35-річного чоловіка, який тримав у руках гранату, приведену в дію, перебуваючи на одній з вулиць міста. Наразі з фігурантом працюють слідчі.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Одеської області. Там зазначили, що інцидент трапився 6 грудня між багатоповерхівками на вулиці Варненській.

"На місце події оперативно було направлено спецпідрозділ КОРД поліції Одещини. Внаслідок злагоджених дій спецпризначенців правопорушника було роззброєно і затримано", — йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють вибухотехніки. У затриманого небезпечний предмет було вилучено. Під час слідства буде встановлено його походження.

Було встановлено, що на початку грудня поточного року затриманого було умовно засуджено за тяжкі тілесні ушкодження і неодноразово потрапляло в поле зору поліції за скоєння адміністративних правопорушень.

Відомості слідчими внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що у місцевих пабліках публікували відео з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Шептицькому 27-річний місцевий житель підірвав гранату у власній квартирі.