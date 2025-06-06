В Одессе произошел пожар на популярном пляже. Спасатели заливают огонь прямо из моря (видео)

С огнем сражаются пожарные

В Одессе произошел пожар в кафе-ресторане "Икра" на 13-й станции Большого Фонтана. Огонь вспыхнул около полудня.

Видео воспламенения и поднимающегося в небо черного дыма публикуют местные Telegram-каналы. За пожаром наблюдают люди с пляжа, некоторые прямо с моря. Официальной информации о причинах пожара на момент публикации нет.

Возгорание ликвидируют спасатели. Они используют плавающую мотопомпу и берут воду сразу из моря. Огонь охватил около 700 "квадратов" площади. По предварительным данным, пострадавших нет.

Что известно о ресторане-пляже "Икра"

Комплекс расположен по адресу 13-я площадь Большого Фонтана, пляж 9. Он включает в себя береговую зону и ресторан. В меню есть европейская и японская кухня, живая музыка и кальян. Есть уголок для детей и детское меню. На летней террасе проводятся мероприятия, работает танцпол.

Территория пляжа большая и имеет несколько зон. Можно арендовать шезлонги или мягкие уголки. Для детей оборудована детская площадка – горки, качели, батуты.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Киеве в торгово-развлекательном центре "Dream Town Yellow" произошел пожар. Возгорание возникло у мусорных контейнеров рядом с фасадом ТРЦ.