В Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке (видео)

Возгорание произошло в ЖК "Жемчужина"

Пожар в Одессе вспыхнул в субботу, 10 мая. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже.

Причины возгорания пока неизвестны. Вырывающийся из окон черный дым публикует Telegram-канал "Одесса INFO".

Уточняется, что возгорание произошло на улице Литературной, 35. Это жилой комплекс Жемчужина.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе готовятся к открытию летнего сезона оздоровления. В городе хотят открыть вдвое больше пляжей, чем в прошлом году, заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Однако о состоянии морской воды в городе и области пока информации нет. В ближайшие месяцы ее будут проверять, сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал "Телеграф", 5 мая, в Киеве в Гидропарке произошел масштабный пожар. Огромный столб дыма был виден из многих районов столицы.

Уже на следующий день, 6 мая, масштабный пожар вспыхнул в Соломенском районе Киева. Горели торговые павильоны на нижнем ярусе Радиорынка на Караваевых Дачах.