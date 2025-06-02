Вспыхнул пожар в известном ТРЦ Киева: столб дыма накрыл район (видео)

На месте работают пожарные

В Киеве в торгово-развлекательном центре "Dream Town Yellow" произошел пожар. Дым поднялся столбом.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы происшествия рассказали, что на месте уже работают спасатели ГСЧС.

По предварительной информации, возгорание возникло у мусорных контейнеров рядом с фасадом ТРЦ. По словам очевидцев, горел мусор.

Якобы никакой критической угрозы для самого торгового центра нет. Огонь не распространился на здание, пострадал только фасад "желтого" корпуса из-за густого дыма.

Причины возгорания устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, на днях возник пожар в трехэтажном здании на территории недостроенного комплекса небоскребов "Sky Tower", расположенного на Берестейском проспекте.

По словам очевидцев, в районе сильное задымление, столб дыма заметен из соседних кварталов. На кадрах виден густой дым, который поднимается с территории строительства.

В ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно масштабный пожар вспыхнул на Белоцерковской ТЭЦ. В ГСЧС подтвердили информацию о погибших.