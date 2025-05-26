В Виннице масштабный пожар в здании ТЦК: причина уже известна (видео)

Спасатели пытаются погасить пожар

В Виннице, в понедельник, 26 мая, горит один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). На месте работают спасатели.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы. "Телеграф" обратился в Винницкий ТЦК, чтобы узнать причину возгорания.

Журналистам сообщили, что предварительная причина пожара не поджог, а короткое замыкание.

В сети показали первые кадры. На кадрах заметно, что спасатели пытаются погасить пожар. С окна видно черный дым.

Напомним, СБУ задержала 17-летнего подростка, который по приказу ФСБ готовил взрыв здания ТЦК в Киеве. Молодой человек, находясь под домашним арестом за предыдущее преступление, сам связался с российской спецслужбой.

Ранее "Телеграф" писал, что после серии взрывов на территории и в помещениях ТЦК и СП Украины, произошедших в последние дни, территориальные центры комплектования и социальной поддержки усилили меры безопасности. В частности, по словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, увеличено количество привлекаемых к охране военных, усилен контроль доступа на территорию, наращивается система технических средств охраны. Подробнее – читайте по ссылке.