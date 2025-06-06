В Одесі сталася пожежа на популярному пляжі. Рятувальники заливають вогонь просто з моря (відео)

З вогнем борються пожежники

В Одесі сталася пожежа у кафе-ресторані "Ікра" на 13 станції Великого Фонтану. Вогонь спалахнув близько полудня.

Відео займання та чорного диму, що здіймається в небо, публікують місцеві Telegram-канали. За пожежею спостерігають люди з пляжу, деякі просто з моря. Офіційної інформації про причини виникнення пожежі на момент публікації немає.

Займання ліквідовують рятувальники. Вони використовують плаваючу мотопомпу та беруть воду одразу з моря. Вогонь охопив близько 700 "квадратів" площі. За попередніми даними постраждалих немає.

Що відомо про ресторан-пляж "Ікра"

Комплекс розташований за адресою 13-а площа Великого Фонтану, пляж 9. Він включає берегову зону і ресторан. В меню європейська та японська кухня, жива музика та кальян. Є куточок для дітей та дитяче меню. На літній терасі проводять заходи, працює танцпол.

Територія пляжу велика та має кілька зон. Можна орендувати шезлонги чи м'які куточки. Для дітей обладнаний дитячий майданчик - гірки, гойдалки, батути.

Як повідомляв "Телеграф", днями в Києві в торгівельно-розважальному центрі "Dream Town Yellow" сталася пожежа. Займання виникло біля сміттєвих контейнерів поруч із фасадом ТРЦ.