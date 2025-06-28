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Учительница погибла из-за удара "Шахеда" по Одессе — она обожала детей и гордилась быть украинкой (фото)

Автор
Марта Иваненко
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Во время дроновой атаки в Одессе погибла учительница Екатерина Борсинская Новость обновлена 28 июня 2025, 13:46
Во время дроновой атаки в Одессе погибла учительница Екатерина Борсинская. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналисты "Телеграфа" узнали подробности из жизни погибшей

В результате ночной атаки на Одессу 28 июня погибла женщина — учительница Екатерина Борсинская. Вместе с ней под завалами жилого дома погиб и ее муж Валентин.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. "Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", — написал он.

Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Погибшая Екатерина Борсинская

Известно, что женщина работала в Михайловском лицее – учителем и социальным педагогом.

Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Погибшая Екатерина Борсинская
Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Погибшая Екатерина Борсинская
Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Погибшая Екатерина Борсинская

С личной страницы погибшей журналистам "Телеграфа" стало известно, что Борсинская имела 3-летнюю внучку, которую очень любила. "Любимый цветочек, Ты мой ангелочек, Ты внученька мне, что Богом дана", — писала она в 2023 году.

Еще недавно Екатерина Борсинская рассказывала, как гордится быть украинкой:

Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Сриншот с личной страницы Екатерины Борсинской

Также женщина обожала детей и регулярно публиковала с ними фото:

Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Фото из поста с личной страницы Екатерины Борсинской
Учительница Екатерина Борсинская погибла после обстрела Одессы
Фото из поста с личной страницы Екатерины Борсинской

Что известно о российской атаке на Одессу

Супруги Борсинских погибли в результате ночного удара дронами-камикадзе по городу, который российские войска совершили в ночь на 28 июня. Один из "Шахедов" попал в многоэтажный жилой дом, завалив часть конструкции. Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков. На месте трагедии сразу начали работать службы ГСЧС, полиция и медики.

Всего из-за атаки пострадали по меньшей мере 14 человек, трое из них — дети. Шесть раненых остаются на стационарном лечении, в том числе один ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные проходят амбулаторное лечение.

Полиция сообщила, что в Одессе повреждены жилые дома, административные объекты, автомобили и другая гражданская инфраструктура. На местах событий работали 66 стражей порядка, которые фиксировали последствия обстрела, оказывали психологическую помощь и обеспечивали правопорядок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето 2025-го в Одессе — это парадокс: днем город дышит жизнью, искусством и солнцем, а ночью погружается во мрак сирен, тревог и разрушений.

Теги:
#Одесса #Обстрел #Война #Шахед