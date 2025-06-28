Учительница погибла из-за удара "Шахеда" по Одессе — она обожала детей и гордилась быть украинкой (фото)

Журналисты "Телеграфа" узнали подробности из жизни погибшей

В результате ночной атаки на Одессу 28 июня погибла женщина — учительница Екатерина Борсинская. Вместе с ней под завалами жилого дома погиб и ее муж Валентин.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов. "Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", — написал он.

Погибшая Екатерина Борсинская

Известно, что женщина работала в Михайловском лицее – учителем и социальным педагогом.

Погибшая Екатерина Борсинская

Погибшая Екатерина Борсинская

Погибшая Екатерина Борсинская

С личной страницы погибшей журналистам "Телеграфа" стало известно, что Борсинская имела 3-летнюю внучку, которую очень любила. "Любимый цветочек, Ты мой ангелочек, Ты внученька мне, что Богом дана", — писала она в 2023 году.

Еще недавно Екатерина Борсинская рассказывала, как гордится быть украинкой:

Сриншот с личной страницы Екатерины Борсинской

Также женщина обожала детей и регулярно публиковала с ними фото:

Фото из поста с личной страницы Екатерины Борсинской

Фото из поста с личной страницы Екатерины Борсинской

Что известно о российской атаке на Одессу

Супруги Борсинских погибли в результате ночного удара дронами-камикадзе по городу, который российские войска совершили в ночь на 28 июня. Один из "Шахедов" попал в многоэтажный жилой дом, завалив часть конструкции. Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков. На месте трагедии сразу начали работать службы ГСЧС, полиция и медики.

Всего из-за атаки пострадали по меньшей мере 14 человек, трое из них — дети. Шесть раненых остаются на стационарном лечении, в том числе один ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные проходят амбулаторное лечение.

Полиция сообщила, что в Одессе повреждены жилые дома, административные объекты, автомобили и другая гражданская инфраструктура. На местах событий работали 66 стражей порядка, которые фиксировали последствия обстрела, оказывали психологическую помощь и обеспечивали правопорядок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето 2025-го в Одессе — это парадокс: днем город дышит жизнью, искусством и солнцем, а ночью погружается во мрак сирен, тревог и разрушений.