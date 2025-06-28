Вчителька загинула через удар "Шахеда" по Одесі - вона обожнювала дітей та пишалася бути українкою (фото)

Журналісти "Телеграфу" дізналися подробиці з життя загиблої

Внаслідок нічної атаки на Одесу 28 червня загинула жінка — учителька Катерина Борсинська. Разом із нею під завалами житлового будинку загинув і її чоловік Валентин.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов. "Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", — написав він.

Загибла Катерина Борсинська

Відомо, що жінка працювала в Михайлівському ліцеї — учителькою та соціальною педагогинею.

Загибла Катерина Борсинська

Загибла Катерина Борсинська

Загибла Катерина Борсинська

Із особистої сторінки загиблої журналістам "Телеграфу" стало відомо, що Борсинська мала 3-річну онучку, яку дуже любила. "Улюблена квіточка, Ти моє янголятко, Ти внученька мені, що Богом дана", — писала вона у 2023 році.

Ще недавно Катерина Борсинська розповідала, як пишається бути українкою:

Сриншот із особистої сторінки Катерини Борсинської

Також жінка обожнювала дітей та регулярно публікувала з ними фото:

Фото з допису з особистої сторінки Катерини Борсинської

Фото з допису з особистої сторінки Катерини Борсинської

Що відомо про російську атаку на Одесу

Подружжя Борсинських загинуло внаслідок нічного удару дронами-камікадзе по місту, який російські війська здійснили в ніч на 28 червня. Один із "Шахедів" влучив у багатоповерховий житловий будинок, заваливши частину конструкції. Рятувальники дістали тіла загиблих з-під уламків. На місці трагедії одразу почали працювати служби ДСНС, поліція та медики.

Загалом через атаку постраждало щонайменше 14 людей, троє з них — діти. Шестеро поранених залишаються на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина перебуває у важкому стані. Решта — проходять амбулаторне лікування.

Поліція повідомила, що в Одесі пошкоджено житлові будинки, адміністративні об'єкти, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях подій працювали 66 правоохоронців, які фіксували наслідки обстрілу, надавали психологічну допомогу та забезпечували правопорядок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що літо 2025-го в Одесі — це парадокс: удень місто дихає життям, мистецтвом і сонцем, а вночі занурюється в морок сирен, тривог і руйнувань.