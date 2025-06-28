Вечером концерты, ночью взрывы и смерти: реалии жизни в Одессе на фото и видео

Тысячи в Аркадии танцевали под "Dancing Lasha Tumbai", а через несколько часов в городе взрывы. Все это – Одесса.

Лето 2025 года в Одессе преисполнено противоречий. Город живет в двух реальностях одновременно: днем – сцена и свет, ночью – тьма, взрывы и сирены.

27 июня 2025 в пляжном клубе IBIZA Beach Club в Аркадии VERKA SERDUCHKA & BAND выступали с новой программой. Световое шоу, яркие костюмы и множество гостей, несмотря на немалую стоимость билета — от 1500 гривен.

Очереди перед клубом в Одессе

VERKA SERDUCHKA ждали с нетерпением

Огромная толпа выстроилась в очередь перед клубом и даже вызвала пробки по дороге в Аркадию.

"Make It Rain Champagne", "Гоп-гоп", "Dancing Lasha Tumbai" — все, по чему соскучилась жаждущая шоу публика, звучало в Одессе. Люди танцевали до упаду, клуб был заполнен до отказа.

Все выглядело так, будто ничего не изменилось с 2022 года, но изменилось все. В ночь после концерта в городе снова раздавались взрывы. Одесса в очередной раз оказалась под ударом дронов.

Следствие попадания в многоэтажку в Одессе

Под удар попала 21-этажка. В результате попадания вспыхнул пожар — горели сразу три этажа: 7-й, 8-й и 9-й. Часть жителей оказалась заблокированной в своих квартирах. В результате ударов погибли супруги. Пострадали 14 человек, трое из них – дети. Есть среди них и пострадавшие в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – дети

Погибла супружеская пара

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вокруг выступления V ERKA SERDUCHKA в Киеве разгорелся речевой скандал. Многие песни написаны на русском и исполнять их в центре столицы страны в разгар неуместно, считают критики.