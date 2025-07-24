"Привоз" в огне. Как выглядит легендарный рынок после российского удара (фото, видео)
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Россия ударила по Одессе "шахедами"
В результате российской атаки на Одессу загорелся легендарный рынок "Привоз", который являлся визитной карточкой курортного города. В сети уже появились фотографии последствий удара.
Соответствующе кадры публикуют местные каналы. Отметим, что "Привоз" существует более 200 лет и является одним из самых больших рынков Украины, который сохраняет свой аутентичный одесский колорит.
"Фруктовый пассаж на "Привозе", в который прилетел российский "шахед", — говорится в сообщении.
На опубликованных фото и видео видно, что рынок получил большие повреждения. Многие павильоны и торговые точки сгорели, а стены сильно повредило от ударной волны. Кое-где сохранились фрукты, овощи и продукция, однако вокруг валяются обломки зданий, металлические конструкции и т.д.
"Телеграф" также показывает кадры, как "Привоз" выглядел до атаки — это был колоритный, красивый рынок. В его центре стоит известная скульптура – Тетя Соня. Речь идет о памятнике Мадам Стороженко — бронзовая скульптура, посвященная персонажу повести Валентина Катаева "Белеет парус одинокий".
Пока спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, поэтому точные убытки подсчитать трудно. Однако бесспорным фактом остается то, что Россия ударила не просто по гражданскому объекту, а по историческому достоянию Одессы и Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.