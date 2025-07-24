"Привоз" у вогні. Як виглядає легендарний ринок після російського удару (фото, відео)

Росія вдарила по Одесі "шахедами"

Внаслідок російської атаки на Одесу загорівся легендарний ринок "Привоз", який був візитівкою курортного міста. У мережі вже з'явились фото наслідків удару.

Відповідні кадри публікують місцеві канали. Зауважимо, що "Привоз" існує понад 200 років і є одним з найбільших ринків України, який зберігає свій автентичний одеський колорит.

"Фруктовий пасаж на "Привозі", до якого прилетів російський "шахед" — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по "Привозу"

Як виглядає "Привоз" зараз

Повилітали вікна від удару на "Привозі"

Деякі овочі вціліли

На опублікованих фото та відео видно, що ринок зазнав великих пошкоджень. Чимало павільйонів та торгівельних точок згоріло, а стіни понівечило від ударної хвилі. Подекуди збереглись фрукти, овочі та продукція, однак навколо валяються уламки будівель, металеві конструкції тощо.

Наслідки удару по Одесі

Рятувальники ліквідовують пожежу

"Телеграф" також показує кадри, як "Привоз" виглядав до атаки — це був колоритний, гарний ринок. В його центрі стоїть відома скульптура — Тьотя Соня. Йдеться про пам'ятник Мадам Стороженко — бронзова скульптура, присвячена персонажу повісті Валентина Катаєва "Біліє парус одинокий".

Тьотя Соня на "Привозі"

"Привоз" до атаки

"Привоз" до атаки

"Привоз" на карті

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, тому точні збитки підрахувати важко. Однак безперечним фактом залишається те, що Росія поцілила не просто по цивільному об'єкту, а по історичному надбанню Одеси та України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 22 липня Одеса також опинилася під атакою. Було пошкоджено житлову інфраструктуру, згоріла адміністративна будівля та припарковані на вулиці автомобілі.