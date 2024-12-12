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Специально сожгли, а потом отстроили: как выглядел легендарный "Привоз" в Одессе

Автор
Наталья Граковская
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На рынке всегда велась активная торговля
На рынке всегда велась активная торговля. Фото Viknaodessa.od.ua, Instagram, коллаж "Телеграф"

На сохранившихся старых фото "Привоз" иногда выглядит пугающе

Одесский рынок "Привоз" — не просто место торговли, а символ города, его истории и уникальной атмосферы. С момента своего основания в начале XIX века он стал одной из главных достопримечательностей, привлекающей горожан и гостей города. "Привоз" — это не только рынок, но и место, где пересекаются истории, культуры и вкусы Одессы.

Ранее мы рассказывали историю появления рынка "Озерка" в Днепре. Теперь предлагаем посмотреть, как выглядел "Привоз" в разные годы своего существования. Старые фото рынка были опубликованы на сайте Viknaodessa.od.ua.

Идея создания "Привоза" возникла в 1804 году, когда на Ново-Рыбной улице (сейчас Пантелеймоновская) появились первые "Рыбные ряды". Спустя два десятилетия на Привозной площади был основан рынок, который сначала был придатком Старого рынка и специализировался на продаже привозных товаров — отсюда и его название. Первоначально торговля велась прямо с телег и фур, пока не появились первые лавки.

Привозная площадь возле старого кладбища в Одессе
Привозная площадь

Однако "цивилизованности" рынку это не добавило. Грязь, вонь и антисанитария были неотъемлемой частью этого места.

Вспышка чумы в Одессе стала трагическим эпизодом в истории "Привоза". Из-за эпидемии, источником которой признали крыс, обитавших на рынке, его полностью сожгли.

Привоз во время вспышки чумы в Одессе
В 1902 году с Привоза началась вспышка чумы
Привоз сожгли во время эпидемии чумы фото
Территорию рынка залили карболкой и раствором гашеной извести, после чего подожгли

Город выплатил компенсацию торговцам, временно разместив их на Куликовом поле. Позже "Привоз" был восстановлен — на этот раз из камня.

К 1913 году рынок преобразился: был разработан проект Фруктового пассажа, состоящего из четырех двухэтажных корпусов с арками и коваными воротами. Этот ансамбль стал украшением "Привоза". После революции рынок попытались переименовать в "Октябрьский", но новое название не прижилось.

Фруктовый пассаж на Привозе фото
Фруктовый пассаж на Привозе, приблизительно 1914 год
Привоз во время оккупации фото
Привоз в 1942–1943 гг

В 1958 году на рынке появились капитальные мясной и молочный корпуса, а его территорию заасфальтировали. На "Привозе" даже в самые сложные времена можно было найти деликатесы, такие как осетры, красная рыба и икра, хотя их стоимость была высока.

Привоз в 1950-е годы фото
Привоз в 1950-е годы
Привоз в Одессе фото старые
Привоз, 1976 год, фотограф Кенно Туоминен

К концу XX века рынок нуждался в обновлении. Генеральная реконструкция началась в 1990-х годах: к 2007 году построили новые корпуса и торговые центры, среди которых выделялся "Новый Привоз". В комплекс вошли также гостиница "Чёрное Море" и современные павильоны.

Привоз Одесса старые фото
Привоз в 2009 году

В 2020 году стартовал очередной этап реконструкции: благоустроили входные зоны, обновили дорожное покрытие и возвели новые павильоны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как развлекались на горнолыжном курорте в Ворохте 90 лет назад.

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#Одесса #Привоз #Ретро #Старые фото