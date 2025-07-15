Убил 206 женщин, но доказали лишь 14: что известно о серийном убийце, которого боялась вся страна

Маньяк получал удовольствие от убийств

Один из самых опасных убийц в истории Украины Юрий Кузьменко — обычный с виду мужчина, который ездил на старой "Лади". Когда его арестовали, он признался, что лишил жизни 206 человек, хотя следствие смогло доказать только 14 человек. С 2011 года он находится в тюрьме.

После убийства своей первой жертвы Юрий Элвис получил удовольствие, а после этого стал убивать регулярно. "Телеграф" расскажет, что известно о маньяке Юрии Кузьменко и сколько еще он будет сидеть в тюрьме.

Жил человек в Боярке под Киевом. Он был женат, его жена имела сына, которого они вместе воспитывали. Все началось с изнасилований и воровства.

В первый раз Кузьменко убил человека в 2006 году. Незнакомой 20-летней девушке он предложил подвезти ее домой. Однако завез ее на аэродром, где изнасиловал. Когда она стала угрожать, что напишет заявление в милицию, он задушил девушку, а ее тело оставил на аэродроме. После этого началась серия убийств.

Возраст жертв убийцы не имел значения – одной из женщин было 90 лет. На своей Ладе мужчина предлагал подвезти женщин, а когда соглашались, он отвозил их в безлюдные места и насиловал.

Полиция не могла найти преступника — более 10 тысяч человек были проверены, тысячи автомобилей, но эти поиски не имели никаких результатов. Тогда даже предлагали собирать кровь у мужчин всей Киевской области.

Прозвище Элвис Кузьменко получил по свидетельству одной из его жертв. По словам женщины, она ехала в электричке, где увидела Юрия, который понравился ей. Когда жертва вышла на станции, маньяк последовал за ней и напал. Тогда он был в маске из колгот — Кузьменко изнасиловал женщину и ограбил ее. Когда жертва давала показания в милиции, она сказала, что нападающий был похож на певца Элвиса Пресли.

Последней жертвой Кузьменко стала девушка Анна. Как выяснилось позже, она была далекой родственницей маньяка. На след убийцы полицейским удалось выйти благодаря показаниям свидетеля, который случайно запомнил марку машины и ее цвет.

После задержания Кузьменко признался, что рад, что его поймали — жажда убийств у него уже была слишком сильной. Тогда он признался, что убил 206 человек, хотя доказать смогли только 14. За свои преступления он получил пожизненное заключение, отбывающее в колонии 56 в Вишневом.

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