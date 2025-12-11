Воздушной тревоги не было. Под Львовом в дом влетел дрон: первые подробности

В сети распространяется версия о цели удара

В пригороде Львова ранним утром 11 декабря раздался взрыв. Полиция Львовщины отчитывается — в селе Сокольники по частному дому попал дрон. При этом тревогу в области не объявляли.

Что нужно знать:

Пострадавших в результате взрыва нет

Дом поврежден

Подозревают что это было покушение на убийство

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве поступило примерно в 4 утра. От удара дрона повреждены крыша, фасад и несколько комнат дома. Правоохранители прорабатывают доказательства на месте.

Сообщение полиции Львовской области

Сокольники находятся почти в черте города. Отметим, что СМИ и в местных группах предполагают, что это было покушение на убийство. Сообщается, что взрыв произошел на улице Свободы вблизи Кольцевой дороги и ЖК "Южный". Слышали его в разных частях села.

Комментарий в местной группе

По данным Суспильного, в здание вероятно попал FPV-дрон. Детали полиция обещает предоставить позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве в Одессе, также произошедшем не во время тревоги. Мужчина взорвал три гранаты в подъезде, в результате пострадал сам и еще одна женщина получила контузию.