Воздушной тревоги не было. Под Львовом в дом влетел дрон: первые подробности
В сети распространяется версия о цели удара
В пригороде Львова ранним утром 11 декабря раздался взрыв. Полиция Львовщины отчитывается — в селе Сокольники по частному дому попал дрон. При этом тревогу в области не объявляли.
Что нужно знать:
- Пострадавших в результате взрыва нет
- Дом поврежден
- Подозревают что это было покушение на убийство
По данным правоохранителей, сообщение о взрыве поступило примерно в 4 утра. От удара дрона повреждены крыша, фасад и несколько комнат дома. Правоохранители прорабатывают доказательства на месте.
Сокольники находятся почти в черте города. Отметим, что СМИ и в местных группах предполагают, что это было покушение на убийство. Сообщается, что взрыв произошел на улице Свободы вблизи Кольцевой дороги и ЖК "Южный". Слышали его в разных частях села.
По данным Суспильного, в здание вероятно попал FPV-дрон. Детали полиция обещает предоставить позже.
Ранее "Телеграф" рассказывал о взрыве в Одессе, также произошедшем не во время тревоги. Мужчина взорвал три гранаты в подъезде, в результате пострадал сам и еще одна женщина получила контузию.