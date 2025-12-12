После атаки на Одессу горит судно: что известно (фото, видео)
Предварительно известно об одном пострадавшем
Днем 12 декабря в Одессе прогремели взрывы. Враг атаковал город баллистикой и дронами. В результате в порту загорелось судно.
Что нужно знать
- Взрывы раздались во время воздушной тревоги после обеда
- Ракеты ударили по турецкому судну в день встречи Путина и Эрдогана
- Утечки или загрязнения воздуха химическими веществами не выявлено.
В социальных сетях сообщают, что после взрывов над городом поднимается столб черного дыма. Согласно информации местных СМИ, в городе горит гражданское судно-контейнеровоз после прилетов баллистических ракет "Искандер".
До этого в мониторинговых Telegram-каналах появлялась информация о том, что под ударом может оказаться портовая инфраструктура.
Добавим, что в пабликах пишут, что удар пришелся по турецкому судну. Утечки или загрязнения воздуха химическими веществами не выявлено.
Что примечательно, именно в этот день, 12 декабря, на полях международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" российский глава Владимир Путин встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
УНИАН сообщает, что предварительно в результате атаки пострадал один человек.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне хотят улучшить эффективность "шахедов". Украинцев призывают быть внимательнее и предупредить пожилых людей о возможной угрозе.