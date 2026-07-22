Одессу накрыли ливни: затоплены улицы и переходы, возникли перебои со светом (видео)

Изменено движение трамваев

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Сильный ливень в Одессе наделал беды. Утром в среду, 22 июля, затоплено много улиц, часть города перекрыта.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Местами вода достигает людям выше колена. Некоторые улицы превратились в бурные реки, также заливает подземные переходы.

В частности, затоплена улица Балковская и ряд других. Полностью затопило улицу возле ЖК "7 небо". На дорогах работают 30 единиц коммунальной техники – сотрудники расчищают дождеприемники. Кроме того, в части города возникли перебои со светом.

Временно приостановлено движение по ряду улиц

Французский бульвар, 34 — продолжаются работы по уборке сваленного дерева;

ул. Балковская — движение временно ограничено из-за подтопления в районе Автовокзала, от ул. Маловского до ул. Праведников мира (Краснослободская);

Возможное замедление движения (работает спецтехника):

▪️ул. Инглезе, 10 и 14;

▪️ул. Академика Филатова, 90;

▪️Люстдорфская дорога, 11.

Временно ограничен проезд по следующим адресам:

ул. Приморская от Газового переулка до Военного спуска,

Французский бульвар от ул. Гулого- Гуленко (Азарова) до просп. Леси Украинки,

Среднефонтанская от Среднефонтанской площади до Лунного переулка.

Остановились несколько трамвайных маршрутов

В связи с погодными условиями трамвайные маршруты №20, 21, 12, 13 временно не курсируют.

№5 трамвайный маршрут курсирует Парк Шевченко-Автовокзал

№7 трамвайный маршрут курсирует Старосенная площадь — ул.28-й Бригады

№10 трамвайный маршрут курсирует площадь Тираспольская — площадь Старосенная

№15 трамвайный маршрут курсирует площадь Тираспольская – площадь Алексеевская

Троллейбусный маршрут №10 временно курсирует по ул.Ришельевской.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре прошлого года из-за наводнения в Одессе, вызванного ливнями, погибли 10 человек. Стихия повредила сотни домов и инфраструктуру, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков.