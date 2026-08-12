Ноги не растут, но обувь жмет: вот что на самом деле меняется в стопе с возрастом

Есть несколько причин, почему любимая обувь вдруг становится маленькой

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С возрастом некоторые люди замечают, что обувь, которая годами сидела безупречно, вдруг начинает давить и становится неудобной. В таком случае может появиться мысль о том, что нога выросла, хотя кости у взрослого человека расти не могут. Разгадка кроется не в длине стопы, а в том, что происходит с ней на физиологическом уровне.

Как объясняет Ofeminin, кости стопы после завершения периода роста действительно не удлиняются, но сама стопа со временем меняет форму. Именно поэтому с возрасту некоторым нужен больший размер обуви.

С возрастом мышцы и связки, которые поддерживают продольный и поперечный свод стопы, постепенно ослабевают. Из-за этого стопа становится более плоской, а площадь ее контакта с землей увеличивается. Визуально нога выглядит длиннее и шире, хотя сами кости остаются прежней длины. У многих людей на этом фоне развивается приобретенное плоскостопие — одна из самых частых причин смены размера обуви в зрелом возрасте.

Какие факторы ускоряют этот процесс

Отеки ног из-за проблем с кровообращением, заболеваний сердца или почек, а также долгого стояния или сидения.

из-за проблем с кровообращением, заболеваний сердца или почек, а также долгого стояния или сидения. Гормональные изменения , в первую очередь у женщин в постменопаузе, снижают эластичность связок стопы.

, в первую очередь у женщин в постменопаузе, снижают эластичность связок стопы. Хронические заболевания также могут менять положение костей и приводить к деформации пальцев.

также могут менять положение костей и приводить к деформации пальцев. Лишний вес и постоянная нагрузка, которые ускоряют ослабление опорных структур стопы.

Фото сгенерировано ИИ

Что делать, если обувь стала тесной

Менять размер обуви с возрастом — это нормально, и переживать по этому поводу не стоит. Важнее не "держаться" за старый размер, а подобрать пару, которая действительно комфортна и не сдавливает стопу.

Если вам понадобилась новая пара обуви, потому что старая внезамно стала тесной:

измеряйте длину и ширину стопы не утром, а ближе к вечеру, когда нога наиболее нагружена;

выбирайте модели с достаточным простором в носочной части и хорошей поддержкой свода;

при заметных отеках или деформациях стопы стоит показаться врачу, так как иногда за сменой размера обуви стоит не только возраст, но и состояние, которое нужно лечить.

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