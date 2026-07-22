Одесу накрили зливи: затоплено вулиці та переходи, виникли перебої зі світлом (відео)

Змінено рух трамваїв

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Сильна злива в Одесі наробила біди. Зранку у середу, 22 липня, затоплено багато вулиць, частину міста перекрито.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Місцями вода сягає людям вище колін. Деякі вулиці перетворилися на бурхливі річки, також заливає підземні переходи.

Зокрема затоплено вулицю Балківську та низку інших. Повністю затопило вулицю біля ЖК "7 небо". На дорогах працюють 30 одиниць комунальної техніки – співробітники розчищають дощоприймачі. Крім того, в частині міста виникли перебої зі світлом.

Тимчасово призупинено рух низкою вулиць

Французький бульвар, 34 — тривають роботи з прибирання поваленого дерева;

вул. Балківська — рух тимчасово обмежено через підтоплення в районі Автовокзалу, від вул. Маловського до вул. Праведників світу (Червонослобідська);

Можливе уповільнення руху (працює спецтехніка):

▪️вул. Інглезі, 10 та 14;

▪️вул. Академіка Філатова, 90;

▪️Люстдорфська дорога, 11.

Тимчасово обмежено проїзд за такими адресами:

вул. Приморська від Газового провулку до Військово узвозу,

Французький бульвар від вул. Гулого- Гуленка ( Азарова) до просп. Лесі Українки,

Середньофонтанська від Середньофонтанської площі до Місячного провулку.

Зупинилися кілька трамвайних маршрутів

У звʼязку з погодними умовами трамвайні маршрути №20, 21, 12, 13 тимчасово не курсують.

№5 трамвайний маршрут курсує Парк Шевченка-Автовокзал

№7 трамвайний маршрут курсує Старосінна площа — вул.28-ї Бригади

№10 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська — площа Старосінна

№15 трамвайний маршрут курсує площа Тираспольська — площа Олексіївська.

Тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсує до вул.Рішельєвської.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні минулого року через повінь в Одесі, спричинену зливами, загинуло 10 людей. Стихія пошкодила сотні будинків та інфраструктуру, за кілька годин випала двомісячна норма опадів.