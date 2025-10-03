Сбило течением. Стало известно, кем была 23-летняя девушка, утонувшая в наводнении в Одессе (фото)

Девушку сбило течением 30 сентября. Ее тело обнаружили 1 октября

Непогода, которая на днях бушевала в Одессе, унесла в общей сложности 10 жизней. Среди погибших – 23-летняя Надежда Мышей.

Что нужно знать

Непогода в Одессе 30 сентября вызвала наводнение и унесла десять жизней

Среди погибших — 23-летняя сотрудница ОГА Надежда Мышей

В ОГА подтвердили: погибшая работала в управлении архитектуры и градостроительства

В результате стихии повреждены сотни домов и инфраструктура, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков

В Одесской ОГА сообщили — девушка работала у них, в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры. Об исчезновении молодой женщины сообщали в соцсетях, к ее поискам ГСЧС привлекали водолазов, но тщетно — 1 октября ее нашли мертвой. Имя не сообщалось из-за того, что родители погибшей находились за границей.

Надежда Мышей/ Фото: Одесская ОГА

Свидетели рассказывали, что 23-летнюю девушку сбило течением — она упала и скрылась под водой. На связь не выходила с 19 часов 30 сентября, сообщали в ОГА. По их данным, тело обнаружили в переулке Сергея Эйзенштейна.

Последствия стихии в Одессе

Непогода разыгралась 30 сентября. По состоянию на 3 октября известно о почти 800 поврежденных домах.

Часть инфраструктуры также была затоплена. В городе через несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Сейчас в трагической гибели людей ищут виновных, ведь дождь не мог повлечь за собой наводнение. Сообщают, что помпы, которые должны были откачивать воду, не были вовремя включены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что это не первое наводнение в Одессе — к системе ливневой канализации вопросы поднимались и раньше. Но не только Одесса в зоне риска, говорят специалисты.