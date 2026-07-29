"Уже накипело": продавец в магазине назвала самую раздражающую привычку покупателей

После закрытия магазина работа персонала не заканчивается

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Сотрудница магазина рассказала об одной из самых "раздражающих" привычек покупателей. По её словам, некоторые клиенты не умеют ценить время работников сферы обслуживания.

О наболевшей проблеме высказалас пользовательница Threads, которая представилась сотрудницей одного из маркетов. Девушка работает с графиком 7:00 — 23:00 и признается, что больше ее выводят из себя посетители, которые появляются на пороге ровно в 23:00.

Она отмечает, что некоторые клиенты игнорируют правила даже после слов о том, что магазин уже закрыт.

"В ответ получаешь: "Да я быстренько", кладут деньги, берут один товар и добавляют: "Завтра себе пробьете", — рассказывает автор поста и добавляет: "Так это не работает".

Она напомнила, что в 23:00 работа персонала не заканчивается. Впереди еще:

закрытие смены и кассы;

уборка магазина;

подготовка к следующему дню.

"Поэтому уважайте время людей, работающих в сфере обслуживания. Ибо одна "минутка" для кого-то может превратиться еще в полчаса после смены. Просто уже накипело", — объясняет девушка.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, почему иногда ценники сворачивают на полках: магазин еще не знает стоимость?