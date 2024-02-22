"Международные партнеры понимают": в Раде рассказали, до какого момента Зеленский будет легитимным

Провести очередные выборы пока невозможно

Действующий президент Украины Владимир Зеленский будет считаться легитимным главой государства до победы на Россией. Международные партнеры поддерживают подобный подход.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Он отметил, что в средствах массовой информации давно обсуждается вопрос о легитимности президента и Верховной Рады.

"Все наши международные партнеры четко понимают, что в процессе войны выборы провести невозможно. Поэтому есть полная поддержка легитимности существующей власти, пока не наступит победа", — подчеркнул нардеп.

Как известно, в конце октября 2023 года в Украине должны состояться очередные парламентские выборы, а весной 2024 — президентские. Однако из-за войны и режима военного положения все выборы перенесли на неопределенное время.

Как сообщал "Телеграф2, в Украине проводить выборы до окончания военного положения не будут. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех фракций Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский считает неуместным сейчас проводить выборы президента. По его словам, все усилия следует сосредоточить на победе над Россией.