Процесс может затянуться: в Раде рассказали, когда начнут рассматривать законопроект о мобилизации

Рассмотрение может продлиться несколько дней

Со вторника, 27 февраля, начнется работа Комитета Верховной Рады по вопросам обороны по подготовке нового законопроекта о мобилизации ко второму чтению. Также должно начаться рассмотрение поправок к документу.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, к законопроекту было подано 4195 правок. Он также опубликовал таблицу со всеми предлагаемыми изменениями.

"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как поправок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", — подчеркнул нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что значительно усиливающий мобилизацию в Украине законопроект №10449 в Верховной Раде рассмотрят во втором чтении 6 марта. Такие термины озвучил нардеп Алексей Гончаренко. Раньше, по его словам, это сделать невозможно.

Президент Владимир Зеленский ответил, почему в Украине изменяют закон о мобилизации. По его словам, старый закон не отвечает реалиям, ведь был разработан до войны.