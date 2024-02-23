"Самый негативный сигнал": Арахамия рассказал, как Запад отреагировал на провал законопроекта о мобилизации

Союзники Украины в недоумении из-за политических споров вокруг мобилизации

Западные партнеры Украины негативно отреагировали на то, что законопроект о мобилизации не был поддержан некоторыми нардепами в первом чтении. Это наиболее мощный негативный сигнал от союзников за этот год.

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия. По его словам, на Западе не понимают, почему некоторые фракции или отдельные депутаты не голосовали в первом чтении.

"Тот факт, что кто-то в Верховной Раде не поддержал в первом чтении законопроект о мобилизации. Они (партнеры — ред.) не понимают, как можно политику замешать в вопрос мобилизации. В первом чтении документ принимается за основу, а дальше идут дискуссии. Как такое может быть, что некоторые партии не голосовали? Они реально не понимают. Они с ними общались, у нас спрашивали, но мы не может им объяснить… Это был самый отрицательный сигнал, который мы получали от партнеров", — сказал Давид Арахамия.

Напомним, что Кабмин 11 января 2024 года отозвал первый вариант законопроекта о мобилизации из Рады, так как депутаты и представители Минобороны с ВСУ внесли ряд правок. Из-за этого документ не удалось принять в первом чтении с первой попытки и он был направлен на доработку.

Обновленный вариант законопроекта о мобилизации все же был зарегистрирован в ВРУ 30 января 2024 года, а первое чтение состоялось 7 февраля. Рада одобрила его, "за" свои голоса отдали 243 народных депутата. Дальше документ ожидает второе чтение.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВРУ добрила законопроект о демобилизации срочников, который ранее подал Влазимир Зеленский. Стоит отметить, что о мобилизованных по контракту речь не идет.